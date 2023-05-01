'Sönmeyen Ateş' sahnelendi

Sivas’ta Kut’ül Amare Zaferi’nin 107. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Daha sonra, Okul Müdürü Gülşen Karadaş, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi.

Program; Sivas Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu Kut’ül Amare Zaferini konu alan “Sönmeyen Ateş” adlı tiyatro oyununun sahnelenmesiyle sona erdi.