'Talas Süt Evi' ürünleri görücüye çıktı

Talas Belediyesi öncülüğünde Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ve Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı işbirliğiyle hayata geçirilen 'Talas Süt Evi' projesinin ürünleri görücüye çıktı. Talas'a özgü ürünlerden Talas Çömlek Peyniri ve Zincidere Kuru Kaymağı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'dan tam not aldı.

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  • 14.11.2022 14:45
  • Güncelleme: 14.11.2022 14:52
'Talas Süt Evi' ürünleri görücüye çıktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi öncülüğünde Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ve Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı işbirliğiyle hayata geçirilen “Talas Süt Evi” projesinin ürünleri görücüye çıktı. Talas’a özgü ürünlerden Talas Çömlek Peyniri ve Zincidere Kuru Kaymağı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’dan tam not aldı.

Bir yıl gibi kısa bir sürede hayata geçirilen projedeki ürünlerin tanıtımı Ali Dağı 360 Kafede gerçekleşti. Toplantıda 2 milyon 200 bin TL bedelli projedeki ilk ürünler sergilendi. Programa, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcısı Ertuğrul Şahmetlioğlu, KAYÜ Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Gör. Elif Demiral ile başkan yardımcıları katıldı.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, KAYÜ’nün üreten üniversitesi olduğunu belirterek, “Sadece sınıflarda eğitim verilmiyor, sahadaki uygulamalarıyla da dinamizm kazandırıyoruz. Sadece bu proje çerçevesinde değil, ürettiğimiz ürünlerin vatandaşlarımızla buluşması noktasında, satış ofisleri konusunda bize yardımcı olması açısından başkanımıza teşekkür ediyorum. Talas Süt Evi projesine dahil olduk. Belediyemizin gücüyle birleşerek, Talasımızın ürünlerinden kaymak, çömlek peyniri gibi ürünlerin nitelikli, hijyenik ve sağlıklı bir şekilde üretilerek vatandaşlarımızla uygun bir biçimde buluşmasını sağlamış oluyoruz. Ürettiğimiz ürünler gıda kodeksine uygun olarak üretilmektedir. Ayrıca bu ürünler üretilirken Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu Gıda Teknolojisi Bölümü öğrencilerinin de eğitimlerine katkı sağlanmaktadır” dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da dünya genelinde gıdanın önemine dikkat çekerek, “Son yıllarda anlaşıldı ki dünyanın en önemli sektörü gıda, yani tarım ve hayvancılıktır. Biz de birkaç yıldır Kayseri Üniversitemizle birçok konuda işbirliği yapıyoruz. Bunların en önemlileri gıda ürünlerinde ilerleme kaydettik. Amacımız ORAN Kalkınma Ajansı gücüyle Kayseri Üniversitemiz ve Talas Belediyemizin gücünü bir araya getirmek. Aynı zamanda tarımsal üretim yapan köylülerimizi, çiftçilerimizin ürünlerinin tüketiciyle buluşarak herkesin kazan kazan yöntemiyle gelir temin etmesi. Kayseri Üniversitemiz çok emek sarf etti. Talas Süt Evi ile beraber ürünleri görmekten çok mutluyuz. Hem üreticilerimizin ürünleri değerlenecek hem de vatandaşlarımız organik gıdalara kavuşmuş olacak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından KAYÜ Rektör Yardımcısı Ertuğrul Şahmetlioğlu ile KAYÜ Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Gör. Elif Demiral ürünler hakkında bilgiler verdi. Ürünlerin tadına bakan heyet, Talas Çömlek Peyniri ile Zincidere Kuru Kaymağına tam not verdi.

Talas Belediyesi tarafından hazırlanan ve 2 milyon 200 TL maliyeti olan projeye ORAN Kalkınma Ajansı 870 bin TL’lik katkı sağladı. Proje çerçevesinde bölgedeki besicilere direkt ulaşılarak üretilen sütler değerlendirilmeye başlandı. Üretilen ürünler sosyal sorumluluk çerçevesinde ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılıyor. Böylelikle kırsaldaki üreticiler desteklenirken aynı zamanda projede 10’na yakın kadın çalıştırılarak istihdam sağlanıyor. Ayrıca Talas Çömlek Peyniri ve Zincidere Kuru Kaymağı’na coğrafi işaret tescil başvurusu yapıldı.

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İHA

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