'Yaza merhaba' etkinliğine yoğun ilgi

Gevher Nesibe Öğrenci Yurdu'nda misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımız için düzenlenen birbirinden güzel yöresel lezzetlerin sunulduğu 'Yaza Merhaba' programı büyük ilgi gördü.

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  • 11.05.2023 17:37
  • Güncelleme: 11.05.2023 20:15
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'Yaza merhaba' etkinliğine yoğun ilgi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Gevher Nesibe Öğrenci Yurdu’nda misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımız için düzenlenen birbirinden güzel yöresel lezzetlerin sunulduğu ‘Yaza Merhaba’ programı büyük ilgi gördü.

Gevher Nesibe Öğrenci Yurdu bahçesinde düzenlenen programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şube müdürleri, yurt müdürleri ve yurtlarımızda misafir ettiğimiz depremzedelerimiz katıldı. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Kayseri’nin birbirinden güzel lezzetlerin ikram edildiği programda konuşan İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; “Gevher Nesibe Öğrenci Yurdu personelimizin ve depremzede misafirlerimizin hazırladığı ‘Yaza Merhaba’ programında bulunmak bizleri memnun etti. Zor süreçlerden geçtiğimiz bu dönemlerde böyle anlamlı güzel programda buluşmamıza vesile olan mesai arkadaşlarıma, depremzede hanımefendilere teşekkür ediyorum. Gücümüzle, dayanışma ve birlikteliğimizle millet olarak bu zor süreçleri aştık. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak da elimizden gelen gayreti göstererek sizleri memnun etmek için hizmet ediyoruz” dedi.

Program ikramların sunulması ve depremzede çocuklara hediyeler verilmesiyle son buldu.

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İHA

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