1,5 milyon kişinin GSS borcu siliniyor

11'inci Yargı Paketi'ne eklenen düzenleme ile 1 Ocak 2016'dan önceki Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları tamamen silinecek. Yaklaşık 1,5 milyon kişinin borç yükü kaldırılacak.

AK Parti milletvekillerinin imzasıyla hazırlanan ve kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifte yer alan önemli maddelerden biri de GSS prim borçlarına ilişkin düzenleme oldu.

Düzenleme sayesinde 1 milyon 477 bin kişinin borçtan kurtulacağı, toplam 3 milyar 258 milyon liralık alacağın silineceği belirtiliyor.

Bu adım, özellikle gelir testine hiç başvurmayanlar ile gelir seviyesi düşük olduğu için primlerini ödeyemeyen ve önceki yapılandırmalara rağmen borç yükünden kurtulamayan vatandaşları hedefliyor. 2012’de uygulamaya giren GSS sistemi, Türkiye’de yaşayan herkesin gelirine göre prim ödemesini veya bu primlerin devlet tarafından karşılanmasını esas alıyor.

