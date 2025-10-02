1,8 milyona yakın kişi hac kaydını yaptırdı

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, yaptığı açıklamada, 30 Eylül itibarıyla hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin sona erdiğini söyledi. Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunun aldığı karar gereği bu yıl hac başvurularının 11 Ağustos'ta başlayıp 5 Eylül'de sona erdiğini belirten Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda kayıt işlemlerinin iki kez uzatıldığını belirtti.