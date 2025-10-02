1,8 milyona yakın kişi hac kaydını yaptırdı

Türkiye'de bu yıl ilk defa hacca başvuranların sayısı 184 bin 255 olarak gerçekleşti. Daha önce kaydı olup kaydını yenileyenlerin sayısı da 1 milyon 613 bin kişi oldu.

1,8 milyona yakın kişi hac kaydını yaptırdı

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, yaptığı açıklamada, 30 Eylül itibarıyla hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin sona erdiğini söyledi. Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunun aldığı karar gereği bu yıl hac başvurularının 11 Ağustos'ta başlayıp 5 Eylül'de sona erdiğini belirten Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda kayıt işlemlerinin iki kez uzatıldığını belirtti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Komşusunu 'yaralama'dan yargılanan şahıs suçlamayı reddetti
Komşusunu 'yaralama'dan yargılanan şahıs suçlamayı reddetti
Gençler bağımlılıkla mücadele için bilgilendirildi
Gençler bağımlılıkla mücadele için bilgilendirildi
Milletvekili Cıngı: 'Mafya devleti İsrail, gazetecilerin görevlerini yapmalarına izin vermiyor'
Milletvekili Cıngı: “Mafya devleti İsrail, gazetecilerin görevlerini yapmalarına izin vermiyor”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Küresel Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Küresel Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum”
Hacılar'a İlk Kadın İlçe Başkanı
Hacılar'a İlk Kadın İlçe Başkanı
Vali Çiçek: 'Bence Sumud filosu amacına ulaşmış ve mazlumların sesi olmuştur'
Vali Çiçek: “Bence Sumud filosu amacına ulaşmış ve mazlumların sesi olmuştur”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!