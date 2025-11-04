1 ayda 25 bin 572 gıda denetimi gerçekleştirildi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1–31 Ekim tarihleri arasında yurt genelinde toplam 125 bin 572 gıda denetimi gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu kapsamda 2.125 işletmeye idari yaptırım, 157 milyon 882 bin 731 TL idari para cezası uygulandı, 31 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bakan Yumaklı, “Kırmızı çizgimiz olan gıda güvenilirliğinden asla taviz vermeyecek, denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.