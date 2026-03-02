1 ayda 3 kilogram narkotik madde ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince şubat ayında yapılan çalışmalar neticesinde 3 kilogram 241,57 gram narkotik madde, 26 bin 566 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 49 adet tabanca fişeği 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Toplamda 59 operasyon kapsamında 93 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 58 şahıs Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

