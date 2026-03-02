1 ayda 3 kilogram narkotik madde ele geçirildi
Kayseri'de narkotik ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 kilogram 241,57 kilogram narkotik madde, 26 bin 566 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Toplamda 59 operasyon kapsamında 93 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 58 şahıs Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince şubat ayında yapılan çalışmalar neticesinde 3 kilogram 241,57 gram narkotik madde, 26 bin 566 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 49 adet tabanca fişeği 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
Toplamda 59 operasyon kapsamında 93 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 58 şahıs Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.