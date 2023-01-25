1 elinde 10 marifet

Kayseri'de 9 yaşında geçirdiği kaza sonucu gözlerini kaybeden Mehmet Aykurt, bir bilgisayarı söküp tekrardan montajlayabiliyor. Web tasarımı da yapabilen Mehmet Aykurt, çaldığı saz ile dinleyenlerini kendine hayran bırakıyor. Görme Engelli Mehmet Aykurt, 'Görüp görmemek hiç önemli değil. Benim gözlerim, parmaklarım' dedi.

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  • 25.01.2023 11:53
  • Güncelleme: 25.01.2023 13:57
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1 elinde 10 marifet
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 9 yaşında geçirdiği kaza sonucu gözlerini kaybeden Mehmet Aykurt, bir bilgisayarı söküp tekrardan montajlayabiliyor. Web tasarımı da yapabilen Mehmet Aykurt, çaldığı saz ile dinleyenlerini kendine hayran bırakıyor. Görme Engelli Mehmet Aykurt, “Görüp görmemek hiç önemli değil. Benim gözlerim, parmaklarım” dedi.

Kayseri’de yaşayan ve Altınokta Körler Derneği Kayseri Şubesi’nde Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Aykurt, 9 yaşında geçirdiği bir kaza sonucu gözlerini kaybetti. Kaza sonrası hayata küsmeyen Aykurt, kendisine alınan ilk bilgisayara format atarak, bilgisayar serüvenine başladı. Daha sonrasında bilgisayarı söküp, tekrardan montajlamaya başlayan Mehmet Aykurt, web tasarım dahil olmak üzere birçok bilgisayar programını da kullanabiliyor. Bilgisayar ile olan bağı dışında sazda çalabilen Aykurt, dinleyenlerini kendine hayran bırakıyor.

“Bilgisayarı 1 saat içerisinde baştan aşağı toplayıp, montajlarım”

Bilgisayar parçalarının sökülüp bir kenara koyulması durumunda 1 saat içerisinde tekrardan toplayıp, monte edebildiğini dile getiren Görme Engelli Mehmet Aykurt, “9 yaşındaki geçirmiş olduğum bir kaza sonucunda 2 gözümü kaybettim. Daha önceden görüyordum. Daha sonra gerekli eğitimlerimi, okullarımı tamamladım. 2008 yılında bilgisayarı ilk kez öğrenmeye başlamıştım. Bilgisayarı kurslar yardımıyla öğrenmeye başlayıp kendime bilgisayar aldıktan sonra ilk yaptığım şey format atmak olmuştu. Bilgisayarı aldığım günden bir gün sonra sökmeye başladım. Önce format attım. Sonra içini merak ettim ve söktüm. Kabloların ne olduğunu parmaklarımla yokladım. Şu anda da bilgisayar kasasının bütün parçalarını bir kenara koysalar bir saat içerisinde ben o bilgisayarı tekrardan düzerim. Bu olay sadece masaüstü bilgisayarlarda değil dizüstü bilgisayarlarda da geçerli. Dizüstü bilgisayarı da baştan aşağı söker geri takarım. Bilgisayarı kullanmaya başladıktan sonra program kurulumları ve kullanımlarını tamamen çözdükten sonra merakım web tasarıma yöneldi. Web tasarımda kodları öğrenerek, kendim tek tek yapabiliyorum. Şu anda birçok tasarımcı artık bu kodlarla uğraşmıyor. Hazır sistemler var. Fakat bu kodları bilmek gerekiyor. Ben kendim yazarım, kendim yaparım. Web tasarım ve program yazılımıyla uğraştım” ifadelerini kullandı.

“Benim gözlerim parmaklarım”

Birçok aktivite yaptığını ve etkinliğe katıldığını belirten Aykurt, “benim gözlerim parmaklarım” diyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bilgisayar dışında satranç ile ilgileniyorum. Turnuvalara katılıyorum. Müzik alanında bağlama çalıyorum. Şu anda ney üflemeye merakım var. Onun üzerinde çalışıyorum. O konuda da epey bir ilerledim. Zamanla merak farklı farklı şeylere yönelebiliyor ama Ben her şeyi yapmak istiyorum ki yapabileceğime de inanıyorum. Benim gözlerim parmaklarım. Görüp, görmemek hiç önemli değil. Görme engelli insanlar öncelikle ve kesinlikle evde oturmasınlar, dışarı çıksınlar. Eğitimlerini tamamlasınlar. Hemen hemen bütün görme engelli insanlarda birçok yetenek var. Ben burada sadece küçük bir örneğim. Bazı kişiler var ki bu yeteneği kendisinde saklı tutuyor. Bunu gün yüzüne çıkartmaları gerekiyor. Dışarı çıksınlar, eğitimlerini tamamlasınlar.”

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İHA

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