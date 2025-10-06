1 haftada 100 aranan şahıs yakalandı 65 şahıs tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 17 olay aydınlatıldı, 29 şüpheli tespit edildi, tespit edilen şüphelilerden 11’i yakalandı, yakalanan şüphelilerden 5’ i tutuklandı. Yakalanan şüphelilerden 75 bin lira değerinde bir adet motosiklet, bin 700 TL değerinde ilaç, 10 bin lira değerinde Traktör ağırlığı olmak üzere toplam 86 bin 700 lira değerinde suça konu eşya ele geçirilerek müştekilerine teslim edildi. Öte yandan 3 fuhuş olayında 6 şahsa idari işlem uygulandı.

Aranan şahıslar kapsamında ise 215 yıl 3 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 100 şahıs yakalandı, 65 şahıs tutuklandı, para cezasından dolayı yakalanan ve ödemesini yapan 35 şahıs ise serbest bırakıldı. Öte yandan ifadeye yönelik aranması bulunan 192 şahıs yakalandı, 1 şahıs tutuklandı. Yoklama Kaçağı / Bakaya olan 33 şahsa ise tebligat düzenlendi.

Yapılan aramalarda ise 22,14 gram sentetik kannabinoid/bonzai, 75,79 gram metamfetamin, 29,18 gram esrar, 3,0 gram Jamaika, 0,24 gram eroin, 471 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

6136, 2521, 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında ise 4 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 50 adet fişek, 1 maksat dışı bıçak ele geçirildi.