1 haftada 12 bin 562 şahıs sorgulandı

 Kayseri'de polis ekiplerince 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 12 bin 562 şahıs, 53 bin 122 araç kaydı sorgulandı. 12 faili meçhul olay bu sayede aydınlatıldı. 

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  • 24.04.2023 17:59
  • Güncelleme: 24.04.2023 17:59
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1 haftada 12 bin 562 şahıs sorgulandı

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 17 Mart-23 Nisan 2023 tarihlerini kapsayan haftalık faaliyet raporu yayımlandı. Bu kapsamda 7 günlük süre içerisinde; 12 bin 562 şahıs ve 53 bin 122 araç kaydı soruldu. 2 adet yakalama hacizli oto yakalandı. 12 faili meçhul olay aydınlatıldı, 6 faili firar şahıs ile 32 aranan şahıs yakalandı. 22 bakaya işlemi yapıldı. 1 hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalanarak adli makamlara sevk edildi. 21 şahsa kabahatler kanununa muhalefet etmekten işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda ise, 4 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 18 adet fişek, 4 adet bıçak, 1,23 gram bonzai, 5,89 gram metamfetamin ele geçirildi.

1ha

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