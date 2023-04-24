1 haftada 12 bin 562 şahıs sorgulandı

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 17 Mart-23 Nisan 2023 tarihlerini kapsayan haftalık faaliyet raporu yayımlandı. Bu kapsamda 7 günlük süre içerisinde; 12 bin 562 şahıs ve 53 bin 122 araç kaydı soruldu. 2 adet yakalama hacizli oto yakalandı. 12 faili meçhul olay aydınlatıldı, 6 faili firar şahıs ile 32 aranan şahıs yakalandı. 22 bakaya işlemi yapıldı. 1 hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalanarak adli makamlara sevk edildi. 21 şahsa kabahatler kanununa muhalefet etmekten işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda ise, 4 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 18 adet fişek, 4 adet bıçak, 1,23 gram bonzai, 5,89 gram metamfetamin ele geçirildi.