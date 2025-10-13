1 haftada 125 aranan şahıs yakalandı
Kayseri'de asayiş ekiplerince 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışma neticesinde 341 yıl 8 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 125 şahıs yakalandı, 102 şahıs tutuklandı, para cezasından dolayı yakalanan ancak ödemesini yapan 23 şahıs serbest bırakıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince 1 hafta boyunca yapılan çalışmalar neticesinde; 6136, 2521, 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 106 adet fişek, 2 maksat dışı bıçak ele geçirildi.
Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 17 olay aydınlatıldı, 20 şüpheli tespit edildi, tespit edilen şüphelilerden 10’u yakalandı, yakalanan şüphelilerden 1’i tutuklandı.
Yakalanan şüphelilerden 815 bin lira değerinde 1 adet oto, 1 adet motosiklet ve şarjlı vidalama aleti ele geçirilerek müştekilerine teslim edildi.
Öte yandan 2 fuhuş olayında 1 şahsa adli işlem, 8 şahsa idari işlem uygulandı. Kumar olayında 1 şahsa adli işlem, 6 şahsa idari işlem yapıldı, kumar masasında ele geçirilen bin 600 lira para mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere Adli Emanet Memurluğuna teslim edildi.
Yapılan aramalarda ise 455,32 gram sentetik kannabinoid/bonzai, 219,87 gram esrar, 33,61 gram metamfetamin, 3,34 gram Jamaika, 74 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Aranan şahıslar kapsamında ise 341 yıl 8 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 125 şahıs yakalandı, 102 şahıs tutuklandı, para cezasından dolayı yakalanan ancak ödemesini yapan 23 şahıs serbest bırakıldı. İfadeye yönelik aranması bulunan 183 şahıs yakalandı, 5 şahıs tutuklandı. Yoklama Kaçağı / Bakaya olan 47 şahsa da tebligat düzenlendi.