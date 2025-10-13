1 haftada 125 aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince 1 hafta boyunca yapılan çalışmalar neticesinde; 6136, 2521, 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 106 adet fişek, 2 maksat dışı bıçak ele geçirildi.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 17 olay aydınlatıldı, 20 şüpheli tespit edildi, tespit edilen şüphelilerden 10’u yakalandı, yakalanan şüphelilerden 1’i tutuklandı.

Yakalanan şüphelilerden 815 bin lira değerinde 1 adet oto, 1 adet motosiklet ve şarjlı vidalama aleti ele geçirilerek müştekilerine teslim edildi.

Öte yandan 2 fuhuş olayında 1 şahsa adli işlem, 8 şahsa idari işlem uygulandı. Kumar olayında 1 şahsa adli işlem, 6 şahsa idari işlem yapıldı, kumar masasında ele geçirilen bin 600 lira para mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere Adli Emanet Memurluğuna teslim edildi.

Yapılan aramalarda ise 455,32 gram sentetik kannabinoid/bonzai, 219,87 gram esrar, 33,61 gram metamfetamin, 3,34 gram Jamaika, 74 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aranan şahıslar kapsamında ise 341 yıl 8 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 125 şahıs yakalandı, 102 şahıs tutuklandı, para cezasından dolayı yakalanan ancak ödemesini yapan 23 şahıs serbest bırakıldı. İfadeye yönelik aranması bulunan 183 şahıs yakalandı, 5 şahıs tutuklandı. Yoklama Kaçağı / Bakaya olan 47 şahsa da tebligat düzenlendi.