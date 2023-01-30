1 haftada 13 bin 97 şahıs, 53 bin 769 araç sorgulandı

 Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışmalarda 13 bin 97 şahıs sorgusu ve 53 bin 769 araç kaydı sorgusu yapıldı.

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  • 30.01.2023 14:28
  • Güncelleme: 30.01.2023 14:28
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1 haftada 13 bin 97 şahıs, 53 bin 769 araç sorgulandı

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 23-29 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar açıklandı. Bu kapsamda 13 bin 97 şahıs sorgusu ve 53 bin 769 araç kaydı sorgusu yapıldı.
 
23 aranan şahıs yakalanırken, 15 faili meçhul olay aydınlatılıp, 15 bakaya işlemi yapıldı. 2 faili firar 20 faili meçhul şahıs yakalandı, 4 kişi tutuklandı.  
Ayrıca 4 hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalanarak adli makamlara sevk edilirken, 5 hacizli yakalamalı oto yakalandı; 2 adet çalıntı motosiklet bulundu. 26 şahsa Kabahatler Kanununa muhalefet etmekten işlem yapıldı.

Öte yandan icra edilen operasyonlarda 1 adet SKM sustalı bıçak, 1,07 gram metamfetamin ele geçirildi.

1ha

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