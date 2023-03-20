1 haftada 16 bin 253 şahıs sorgulandı

Kayseri'de polis ekiplerince 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 16 bin 253 şahıs, 57 bin 638 araç kaydı sorgulandı.

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  • 20.03.2023 17:36
  • Güncelleme: 20.03.2023 17:36
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1 haftada 16 bin 253 şahıs sorgulandı

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 13 Mart-19 Mart 2023 tarihlerini kapsayan haftalık faaliyet raporu yayımlandı. Bu kapsamda 7 günlük süre içerisinde; 16 bin 253 şahıs ve 57 bin 638 araç kaydı sorgulandı. 5 adet yakalama hacizli otomobil, 1 adet çalıntı otomobil bulundu. 18 faili meçhul olay aydınlatıldı, 21 faili firar şahıs yakalandı, yakalanan şahıslardan da 2’si tutuklandı. 21 aranan şahıs yakalandı, 13 bakaya işlem yapıldı, 4 kayıp şahıs bulundu. 12 hırsızlık şüphelisi ise suçüstü yakalanarak adliyeye sevk edildi. 14 Kabahatler Kanununa Muhalefet etmekten işlem yapılırken, 4 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 17 adet fişek ile 1 adet av tüfeği ve 0,95 gram metamfetamin ele geçirildi.

1ha

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