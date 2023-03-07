1 haftada 16 kez sallanan mahalle sakinleri diken üstünde

Kayseri'nin Hacılar ilçesine bağlı Karpuzsekisi Mahallesi'nde 28 Şubat'ta meydana gelen 4,5'lik depremin ardından 16 artçı sarsıntı meydana geldi. Karpuzsekisi Mahalle Muhtarı Ahmet Bacak, Sanki yerin altından balyozla vuruyorlarmış gibi dedi.

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  • 07.03.2023 13:21
  • Güncelleme: 07.03.2023 15:53
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1 haftada 16 kez sallanan mahalle sakinleri diken üstünde
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Hacılar ilçesine bağlı Karpuzsekisi Mahallesi’nde 28 Şubat’ta meydana gelen 4,5’lik depremin ardından 16 artçı sarsıntı meydana geldi. Karpuzsekisi Mahalle Muhtarı Ahmet Bacak, "Sanki yerin altından balyozla vuruyorlarmış gibi" dedi.

Kandilli Rasathanesi’nde alınan bilgiye göre, 28 Şubat saat 18.16’da merkez üssü Hacılar ilçesine bağlı Karpuzsekisi Mahallesi olan 4,5’lik depremin ardından farklı büyüklüklerde, birçoğu yerin 5 kilometre altında 16 artçı sarsıntı meydana geldi. En büyüğü 4 büyüklüğünde olan artçılar, merkez üssüne yakın bölgelerde hissedildi.

"Art arda sarsıntıların olması mahalle halkını tedirgin ediyor"

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık depremlerden sonra Karpuzsekisi’nde meydana gelen sarsıntıların arttığını, bu durumun da mahalle halkını tedirgin ettiğini söyleyen Karpuzsekisi Mahalle Muhtarı Ahmet Bacak, "Vatandaşlarımız ister istemez tedirgin oluyorlar. Her depremden sonra sürekli ’Ne olacak?, Ne yapacağız?’ diye beni arıyorlar. Ancak fazla da yapabilecek bir şeyimiz yok. Sallanıyoruz, hayvanlarımız tedirgin oluyor ama Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ve Hacılar Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan ve Kaymakamımız sürekli arıyorlar. ’Geçmiş olsun, bir sıkıntı var mı? Yapabileceğimiz bir şey var mı?’ diye soruyorlar. Devlet bu konuda yanımızda oluyor. Kahramanmaraş depreminin burada bulunan fay hattını tetiklediği gibi bir algı var. Daha önceden depremler oldu. 2010 yılında da biz sallandık. Ondan öncesinde de oldu. Ancak bu kadar yoğun olmamıştı. Bir kere oluyor ve sonra olmuyordu. Son günlerde Kahramanmaraş depreminden sonra sanki burayı tetiklemiş gibi bir hava oluştu" şeklinde konuştu.

"Sanki evin altından balyozla vuruyorlar"

28 Şubat 18.16’da meydana gelen 4,5’lik depremde yaşadıklarını anlatan Ahmet Bacak, "Depremde balkonda oturuyorduk. Bir çatırtı geldi. Sanki yerin altından balyozla vuruyorlarmış gibi hissettik. Herkes panik halinde evlerinden çıktı. Sokaklara çıktılar. Evlerimiz tek katlı olmasına rağmen biz bile korktuk. Hemen dışarı çıktık. Ondan sonra da 3,2 ve 2,8 gibi ufak depremler olmaya başladı. Bunlar artçı gibi küçük oluyor ama herhangi bir kırılma olacak mı olmayacak mı biz bilemiyoruz. Bilmediğimiz için de araştırılmasını istiyoruz. Mahallemizde bulunan birkaç eski yapıda çatlaklar meydana geldi, onlar da normal. Herhangi bir kirişi, kolonu mevcut değil. Bundan dolayı da ufak çatlaklar meydana geldi" ifadelerini kullandı.

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İHA

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