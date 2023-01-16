1 haftada 19 bin 482 şahıs, 50 bin 753 araç sorgulandı

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 hafta boyunca gerçekleştirilen faaliyet raporu açıklandı. Böylece 19 bin 482 şahıs sorgusu ve 50 bin 753 araç kaydı sorgusu yapıldı.

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  • 16.01.2023 16:50
  • Güncelleme: 16.01.2023 16:50
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1 haftada 19 bin 482 şahıs, 50 bin 753 araç sorgulandı

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 9-15 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar açıklandı. Bu kapsamda 19 bin 482 şahıs ve 50 bin 753 araç kaydı sorgusu yapıldı. 
25 aranan şahıs yakalanırken, 14 faili meçhul olay aydınlatılıp, 1 kayıp şahıs bulundu, 21 bakaya işlemi yapıldı.  
5 hırsızlık şüphelisi adli makamlara sevk edilirken, 2 hacizli yakalamalı oto yakalandı; 3 çalıntı oto bulundu. 37 şahsa Kabahatler Kanununa muhalefet etmekten işlem yapıldı.
Öte yandan icra edilen operasyonlarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 40 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 9 adet fişek, 5 Adet maksat dışı bıçak , 2 adet hap, 5.47 gram metamfetamin, 10,94 gram esrar, 14 adet 100 dola, 41 adet 200 Türk Lirası, 95 adet 100 Türk Lirası sahte para ele geçirildi.

1ha

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