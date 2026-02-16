1 haftada 2 kilogram narkotik madde ele geçirildi

Kayseri'de narkotik ekiplerince 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışma neticesinde 2 kilogram 460,75 gram narkotik madde ele geçirildi. Toplamda 9 operasyon kapsamında 14 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 14 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

1 haftada 2 kilogram narkotik madde ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 1 hafta boyunca yapılan çalışmalar neticesinde; Operasyonlarda toplamda; 2 kilogram 460,75 gram narkotik madde, 116 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 
Toplamda 9 operasyon kapsamında 14 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 14 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kılıçaslan Mahallesi'nde Ramazan Davulu 'Kanunen Yasak'
Kılıçaslan Mahallesi'nde Ramazan Davulu 'Kanunen Yasak'
Kahveciler Odası'nda Seçim Tamamlandı: Mustafa Kaya Güven Tazeledi
Kahveciler Odası’nda Seçim Tamamlandı: Mustafa Kaya Güven Tazeledi
Teker kaldırarak ilerleyen motosiklet sürücüsüne 71.801 lira ceza
Teker kaldırarak ilerleyen motosiklet sürücüsüne 71.801 lira ceza
Göztepe - Kayserispor : 0-0
Göztepe - Kayserispor : 0-0
Erciyes 38 FK - Yeşilyurtspor: 1-4
Erciyes 38 FK - Yeşilyurtspor: 1-4
Kayseri'de Kütüphane Hamlesi: Yeni Yatırımlar Vatandaşla Buluşuyor
Kayseri’de Kütüphane Hamlesi: Yeni Yatırımlar Vatandaşla Buluşuyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!