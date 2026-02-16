1 haftada 2 kilogram narkotik madde ele geçirildi
Kayseri'de narkotik ekiplerince 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışma neticesinde 2 kilogram 460,75 gram narkotik madde ele geçirildi. Toplamda 9 operasyon kapsamında 14 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 14 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 1 hafta boyunca yapılan çalışmalar neticesinde; Operasyonlarda toplamda; 2 kilogram 460,75 gram narkotik madde, 116 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Toplamda 9 operasyon kapsamında 14 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 14 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.