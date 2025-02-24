1 haftada 243 aranan şahıs yakalandı

1 haftada 243 aranan şahıs yakalandı
Kayseri'de asayiş ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu çalışma neticesinde toplam 228 yıl 9 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 243 şahıs yakalandı, 78 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Öte yandan hırsızlık malı olan 600 bin lira değerindeki malzemeler ele geçirilerek sahibine tam ve eksiksiz olarak teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince 1 hafta boyunca yapılan çalışmalar neticesinde; 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kurusıkı tabanca, 94 adet fişek ele geçirildi.
Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 21 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 28 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 6 şahıs tutuklandı. 2 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı motosiklet ile birlikte, hırsızlık malı olan 600 bin lira değerindeki malzemeler ele geçirilerek tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.
243 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI
Kumar oynatıldığı tespit edilen; 1 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkân sağlayan 1 şahsa adli işlem yapıldı, kumar oynadığı tespit edilen 7 şahsa toplamda 64 bin 729 TL idari para cezası uygulandı.
Aranan şahıslar kapsamında ise toplam 228 yıl 9 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 243 şahıs yakalandı, 78 şahıs adli makamlarca tutuklandı.