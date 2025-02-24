1 haftada 243 aranan şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince 1 hafta boyunca yapılan çalışmalar neticesinde; 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kurusıkı tabanca, 94 adet fişek ele geçirildi.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 21 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 28 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 6 şahıs tutuklandı. 2 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı motosiklet ile birlikte, hırsızlık malı olan 600 bin lira değerindeki malzemeler ele geçirilerek tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

243 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Kumar oynatıldığı tespit edilen; 1 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkân sağlayan 1 şahsa adli işlem yapıldı, kumar oynadığı tespit edilen 7 şahsa toplamda 64 bin 729 TL idari para cezası uygulandı.

Aranan şahıslar kapsamında ise toplam 228 yıl 9 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 243 şahıs yakalandı, 78 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

