  • Haberler
  • Asayiş
  • 1 haftada 287 aranan şahıs yakalandı, 58'i tutuklandı

1 haftada 287 aranan şahıs yakalandı, 58'i tutuklandı

Kayseri'de asayiş ekiplerince gerçekleştirilen 1 haftalık operasyon neticesinde toplam 149 yıl 5 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 74 şahıs, ifadeye yönelik aranması bulunan 162 şahıs, yoklama kaçağı / bakaya olan 51 şahıs ile birlikte toplam 287 şahıs yakalandı, 58 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

1 haftada 287 aranan şahıs yakalandı, 58'i tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği ekiplerince 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında;  6 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet kurusıkı tabanca, 209 adet fişek ele geçirildi.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 19 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 22 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 3’ü adli makamlarca tutuklandı. Operasyonlarda ise 2 adet çalıntı otomobil, 1 adet change otomobil ile birlikte, hırsızlık malı olan 1 milyon lira değerindeki malzemeler ele geçirildi, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Aranan şahısla kapsamında ise toplam 149 yıl 5 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 74 şahıs, ifadeye yönelik aranması bulunan 162 şahıs, yoklama kaçağı / bakaya olan 51 şahıs ile birlikte toplam 287 şahıs yakalandı, 58 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: 'Gönül isterdi ki evimizde 3 puan alalım'
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: "Gönül isterdi ki evimizde 3 puan alalım"
Fenerbahçe Başkanı Koç, 'En unutamadığım ve üzüldüğüm maç Kayserispor maçı'
Fenerbahçe Başkanı Koç, “En unutamadığım ve üzüldüğüm maç Kayserispor maçı”
Kayserispor - Göztepe: 1-1
Kayserispor - Göztepe: 1-1
Kayseri Üniversitesi'ne Külliye Müjdesi: Cami ve Gençlik Merkezi Temeli Atıldı
Kayseri Üniversitesi’ne Külliye Müjdesi: Cami ve Gençlik Merkezi Temeli Atıldı
Kültür Yolu Festivali ile Kayseri'de Kültür 'Tavan' yaptı!
Kültür Yolu Festivali ile Kayseri'de Kültür 'Tavan' yaptı!
Bir Hafta Bir Yazar: Mehmet Akif Şöhretli
Bir Hafta Bir Yazar: Mehmet Akif Şöhretli
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!