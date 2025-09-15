1 haftada 287 aranan şahıs yakalandı, 58'i tutuklandı
Kayseri'de asayiş ekiplerince gerçekleştirilen 1 haftalık operasyon neticesinde toplam 149 yıl 5 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 74 şahıs, ifadeye yönelik aranması bulunan 162 şahıs, yoklama kaçağı / bakaya olan 51 şahıs ile birlikte toplam 287 şahıs yakalandı, 58 şahıs adli makamlarca tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği ekiplerince 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 6 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet kurusıkı tabanca, 209 adet fişek ele geçirildi.
Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 19 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 22 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 3’ü adli makamlarca tutuklandı. Operasyonlarda ise 2 adet çalıntı otomobil, 1 adet change otomobil ile birlikte, hırsızlık malı olan 1 milyon lira değerindeki malzemeler ele geçirildi, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.
Aranan şahısla kapsamında ise toplam 149 yıl 5 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 74 şahıs, ifadeye yönelik aranması bulunan 162 şahıs, yoklama kaçağı / bakaya olan 51 şahıs ile birlikte toplam 287 şahıs yakalandı, 58 şahıs adli makamlarca tutuklandı.