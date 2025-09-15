1 haftada 287 aranan şahıs yakalandı, 58'i tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği ekiplerince 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 6 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet kurusıkı tabanca, 209 adet fişek ele geçirildi.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 19 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 22 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 3’ü adli makamlarca tutuklandı. Operasyonlarda ise 2 adet çalıntı otomobil, 1 adet change otomobil ile birlikte, hırsızlık malı olan 1 milyon lira değerindeki malzemeler ele geçirildi, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Aranan şahısla kapsamında ise toplam 149 yıl 5 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 74 şahıs, ifadeye yönelik aranması bulunan 162 şahıs, yoklama kaçağı / bakaya olan 51 şahıs ile birlikte toplam 287 şahıs yakalandı, 58 şahıs adli makamlarca tutuklandı.