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  • 1 haftada 288 aranan şahıs yakalandı: 95'i tutuklandı

1 haftada 288 aranan şahıs yakalandı: 95'i tutuklandı

Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen 1 haftalık operasyonlar neticesinde 24 hırsızlık şüphelisi yakalandı. Hırsızlık malı olan 652 bin lira değerindeki malzemeler ele geçirilerek tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi. Öte yandan toplam 284 yıl 11 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 124 şahıs, ifadeye yönelik aranması bulunan 112 şahıs, yoklama kaçağı / bakaya olan 52 şahıs ile birlikte toplam 288 şahıs yakalandı, 95 şahıs tutuklandı.

1 haftada 288 aranan şahıs yakalandı: 95'i tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince 1 hafta boyunca  yapılan çalışmalar neticesinde; 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet kurusıkı tabanca, 65 adet fişek ele geçirildi.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 24 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 24 hırsızlık şüphelisi yakalandı. 1 adet çalıntı oto, 1 adet çalıntı motosiklet ile birlikte, hırsızlık malı olan 652 bin lira değerindeki malzemeler ele geçirilerek tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Aranan şahıslara yönelik operasyon kapsamında toplam 284 yıl 11 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 124 şahıs, ifadeye yönelik aranması bulunan 112 şahıs, yoklama kaçağı / bakaya olan 52 şahıs ile birlikte toplam 288 şahıs
yakalandı, 95 şahıs tutuklandı.

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