1 haftada 301 aranan şahıs yakalandı, 101'i tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışma neticesinde 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek, 6 adet kurusıkı tabanca, 43 adet fişek ele geçirildi.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 22 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 21 hırsızlık şüphelisi yakalandı, bu şahıslardan 2’si tutuklandı. 4 adet çalıntı otomobil, 3 adet çalıntı motosiklet ile birlikte, hırsızlık malı olan 1 milyon 450 bin lira değerindeki malzemeler ele geçirilerek tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Kumar oynatıldığı tespit edilen; 2 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayan 2 şahsa adli işlem yapıldı, kumar oynadığı tespit edilen 12 şahsa idari para cezası uygulandı. Fuhuş olayı tespit edilen; 3 fuhuş olayında 5 şahsa idari para cezası uygulandı.

Aranan şahıslar kapsamında ise toplam 251 yıl 7 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 134 şahıs, ifadeye yönelik aranması bulunan 133 şahıs, yoklama kaçağı/bakaya olan 34 şahıs ile birlikte toplam 301 şahıs yakalandı, 101 şahıs adli makamlarca tutuklandı.