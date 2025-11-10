1 haftada 301 aranan şahıs yakalandı, 101'i tutuklandı
Kayseri'de polis ekiplerince 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışma neticesinde 22 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 3 fuhuş olayında 5 şahsa idari para cezası uygulandı. Öte yandan toplam 251 yıl 7 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 134 şahıs, ifadeye yönelik aranması bulunan 133 şahıs, yoklama kaçağı / bakaya olan 34 şahıs ile birlikte toplam 301 şahıs yakalandı, 101 şahıs adli makamlarca tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışma neticesinde 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek, 6 adet kurusıkı tabanca, 43 adet fişek ele geçirildi.
Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 22 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 21 hırsızlık şüphelisi yakalandı, bu şahıslardan 2’si tutuklandı. 4 adet çalıntı otomobil, 3 adet çalıntı motosiklet ile birlikte, hırsızlık malı olan 1 milyon 450 bin lira değerindeki malzemeler ele geçirilerek tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.
Kumar oynatıldığı tespit edilen; 2 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayan 2 şahsa adli işlem yapıldı, kumar oynadığı tespit edilen 12 şahsa idari para cezası uygulandı. Fuhuş olayı tespit edilen; 3 fuhuş olayında 5 şahsa idari para cezası uygulandı.
Aranan şahıslar kapsamında ise toplam 251 yıl 7 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 134 şahıs, ifadeye yönelik aranması bulunan 133 şahıs, yoklama kaçağı/bakaya olan 34 şahıs ile birlikte toplam 301 şahıs yakalandı, 101 şahıs adli makamlarca tutuklandı.