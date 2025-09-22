1 haftada 305 aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde kamu

düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği

Görevlilerince 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 3 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet kurusıkı tabanca, 48 adet fişek ele geçirildi.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 17 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 10 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 2 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Aranan şahıslar kapsamında ise toplam 159 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 92 şahıs, ifadeye yönelik aranması bulunan 168 şahıs, yoklama kaçağı / bakaya olan 45 şahıs ile birlikte toplam 305 şahıs yakalandı, 63 şahıs adli makamlarca tutuklandı.