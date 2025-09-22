1 haftada 305 aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de asayiş ekipleri tarafından gerçekleştirilen 1 haftalık operasyonda toplam 159 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 92 şahıs, ifadeye yönelik aranması bulunan 168 şahıs, yoklama kaçağı / bakaya olan 45 şahıs ile birlikte toplam 305 şahıs yakalandı, 63 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde kamu
düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında
Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği
Görevlilerince 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 3 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet kurusıkı tabanca, 48 adet fişek ele geçirildi.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 17 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 10 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 2 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Aranan şahıslar kapsamında ise toplam 159 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 92 şahıs, ifadeye yönelik aranması bulunan 168 şahıs, yoklama kaçağı / bakaya olan 45 şahıs ile birlikte toplam 305 şahıs yakalandı, 63 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Haber Merkezi

