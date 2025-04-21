1 haftada 346 aranan şahıs yakalandı, yüklü miktarda çalıntı mal ele geçirildi
Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda aranan 346 şahıs yakalanırken, çalıntı araçlar ve 1 milyon 275 bin lira değerindeki hırsızlık malı da ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet birimlerinin koordineli çalışmalarıyla yürütülen denetimler ve operasyonlar sonucunda 6136, 2521 ve 5729 sayılı kanunlara muhalefet kapsamında 5 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 8 kurusıkı tabanca ve 65 fişek ele geçirildi.
HIRSIZLIKLAR AYDINLATILDI, MALZEMELER SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ
Çalışmalar kapsamında 25 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 27 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Ayrıca 2 çalıntı otomobil, 1 motosiklet ve 1 karavan ile birlikte toplam değeri 1 milyon 275 bin lira olan hırsızlık malı ele geçirildi ve sahiplerine eksiksiz şekilde teslim edildi.
KUMAR OYNATANLARA ADLİ İŞLEM Denetimlerde 1 işyerinde kumar oynatıldığı tespit edilirken, 1 kişiye adli işlem yapıldı. Kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye ise idari para cezası uygulandı.
346 ŞAHIS YAKALANDI, 73’Ü TUTUKLANDI
Operasyonlarda toplamda 218 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 95 kişi, ifadeye yönelik aranan 141 kişi ve 110 yoklama kaçağı/bakaya olmak üzere toplam 346 kişi yakalandı. Bu şahıslardan 73’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.