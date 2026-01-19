1 haftada 379 aranan şahıs yakalandı, 103'ü tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 1 hafta boyunca gerçekleştirilen faaliyet raporu açıklandı. Bu kapsamda 1 iş yerinde kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 1 şahsa adli işlem, 6 şahsa idari işlem yapıldı. 4 fuhuş olayında 8 şahsa idari işlem uygulandı.

Terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1 şahsa yasal işlem yapıldı. Risk Analiz Ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalanarak gerekli yasal işlemler yapıldı. Toplam 342 yıl 10 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 379 şahıs yakalandı, 103 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

6 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca ve 486 adet fişek ele geçirildi. Öte yandan 253 paket kaçak sigara, bin 149 adet emtia ve 22 bin 400 adet makaron ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 5 olay kapsamında 7 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Ayrıca 815,4 gram narkotik madde, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. 24 operasyon kapsamında 48 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 15 şahıs Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 20 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 15 hırsızlık şüphelisi yakalandı. Hırsızlık malı olan 80 bin lira değerindeki malzemeler ele geçirildi, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.