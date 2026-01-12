1 haftada 4 bin 223 içimlik beze emdirilmiş vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 hafta boyunca gerçekleştirilen faaliyet raporu açıklandı. Bu kapsamda terör örgütü soruşturmaları kapsamında 4 şahsa yasal işlem yapıldı. Risk Analiz Ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalanarak gerekli yasal işlemler yapıldı.

Aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet kurusıkı tabanca ve 3 adet kapsam dışı bıçak ele geçirildi.

Öte yandan 21 bin 440 adet makaron, 830 paket kaçak sigara 66,5 litre sahte alkol, çeşitli miktarlarda sahte alkol üretiminde kullanılan malzemeler ve 143 adet sikke ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 7 olay kapsamında 7 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

443 yıl 10 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 396 şahıs yakalandı, 120 şahıs Adli Makamlarca tutuklandı.

Aramalarda 7 parça halinde 4 bin 223 içimlik beze emdirilmiş vaziyette uyuşturucu madde, 212,79 gram narkotik madde, 11 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

37 operasyon kapsamında 52 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 18 şahıs Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 1 kumar olayında 1 şahsa adli işlem, 4 şahsa idari işlem uygulandı. 5 fuhuş olayında 14 şahıs hakkında idari işlem uygulandı. 20 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 4 şahıs Adli Makamlarca tutuklandı.

Hırsızlık malı olan 5 bin lira değerindeki malzemeler ele geçirildi, tam ve eksiksiz olarak sahibine teslim edildi.