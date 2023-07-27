1 haftada 40 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda, 40 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri; kentte meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede son bir haftada ekiplerce yapılan çalışmalarda; 40 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılarak 54 şüpheli yakalandı.

İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.