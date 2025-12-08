1 haftada 418 aranan şahıs yakalandı, 93'ü tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1-7 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar açıklandı. Bu kapsamda terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 şahsa yasal işlem yapıldı. Risk Analiz Ekiplerince yapılan uygulamalarda ise 7 şahıs yakalanarak gerekli yasal işlemler yapıldı.

Aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda ise toplam 238 yıl 7 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 418 şahıs yakalandı, 93 şahıs adli makamlarca tutuklandı. 1 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayan 2 şahsa adli işlem yapıldı, kumar oynadığı tespit edilen 5 şahsa idari para cezası uygulandı. 1 fuhuş olayında 2 şahıs hakkında gerekli adli/idari işlemler yapıldı.

23 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı ve 25 hırsızlık şüphelisi yakalandı. 2 adet çalıntı oto ve hırsızlık malı olan 350 bin lira değerindeki malzemeler ele geçirildi, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan operasyonlarda yapılan aramalarda ise 6 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 338 adet fişek ele geçirildi. 517 bin 760 adet makaron, bin 710 adet sahte TAPDK Bandrolü, 20 litre sahte alkol, 119 paket kaçak sigara ve çeşitli miktalarda emtia ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve 7 olay kapsamında 26 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 3 şahıs adli makamlarca tutuklandı. 252,43 gram narkotik madde, 202 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 26 operasyon kapsamında 42 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 19 şahıs adli makamlarca tutuklandı.