1 haftada 422 şahıs yakalandı, 92 şahıs tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince 1 hafta boyunca gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 7 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek, 11 adet kurusıkı tabanca, 93 adet fişek ele geçirildi. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 21 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 19 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve şahıslardan 2’si tutuklandı. 1 adet çalıntı otomobil ile birlikte, hırsızlık malı olan 2 milyon lira değerindeki malzemeler ele geçirildi, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi. Fuhuş olayı tespit edilen; 3 fuhuş operasyonunda yakalanan 6 şahıs idari işlem uygulanmıştır. Öte yandan Kumar olayı tespit edilen; 1 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayan 1 şahsa adli işlem yapıldı, kumar oynadığı tespit edilen 3 şahsa idari para cezası uygulandı. Ayrıca 291 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 138 şahıs, ifadeye yönelik aranması bulunan 233 şahıs, Yoklama kaçağı / bakaya olan 51 şahıs ile birlikte toplam 422 şahıs yakalandı ve 92 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.