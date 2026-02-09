1 haftada 422 şahıs yakalandı, 92 şahıs tutuklandı
Kayseri'de polis ekiplerince 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde toplam 291 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 138 şahıs, ifadeye yönelik aranması bulunan 233 şahıs ile birlikte 422 şahıs yakalandı ve 92 şahıs adli makamlarca tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince 1 hafta boyunca gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 7 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek, 11 adet kurusıkı tabanca, 93 adet fişek ele geçirildi. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 21 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 19 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve şahıslardan 2’si tutuklandı. 1 adet çalıntı otomobil ile birlikte, hırsızlık malı olan 2 milyon lira değerindeki malzemeler ele geçirildi, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi. Fuhuş olayı tespit edilen; 3 fuhuş operasyonunda yakalanan 6 şahıs idari işlem uygulanmıştır. Öte yandan Kumar olayı tespit edilen; 1 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayan 1 şahsa adli işlem yapıldı, kumar oynadığı tespit edilen 3 şahsa idari para cezası uygulandı. Ayrıca 291 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 138 şahıs, ifadeye yönelik aranması bulunan 233 şahıs, Yoklama kaçağı / bakaya olan 51 şahıs ile birlikte toplam 422 şahıs yakalandı ve 92 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.