  • Haberler
  • Gündem
1 haftada 557 sürücüye cep telefonu kullanmaktan cezai işlem

Kayseri'de trafik ekiplerince 383 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 196 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve 557 araç/sürücüye cep telefonu kullanmak maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince kent genelinde abartı egzoz, drift, makas atma ve yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 1 hafta boyunca yapılan çalışmalar neticesinde; 9 araç/sürücüye modifiyeli araç (5.000 TL cezai işlem uygulanır, araç uygun hale getirilinceye kadar trafikten men edilir.)
4 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak (16.000 TL cezai işlem uygulanır, araç 30 gün trafikten men edilir.) 55 araç/sürücüye sürücü belgesiz/geçersiz araç kullanmak (40.000 TL cezai işlem uygulanır, sürücü araç sürmekten men edilir.)
27 araç/sürücüye sürücü belgesi geçici/daimi geri alındığı halde araç kullanmak (200.000 TL cezai işlem uygulanır, sürücü araç sürmekten men edilir.)
2 araç/sürücüye makas atma (90.000 TL cezai işlem uygulanır, araç 60 gün men edilir, sürücü belgesi 60 gün geri alınır.) 383 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali (5.000 TL cezai işlem uygulanır.) 8 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak (25.000 TL cezai işlem uygulanır, sürücü belgesi 6 ay geri alınır, sürücü araç sürmekten men edilir.) 1 araç/sürücüye alkolmetreye üflememek (150.000 TL cezai işlem uygulanır, sürücü belgesi 5 yıl geri alınır, sürücü araç sürmekten men edilir.) 84 araç/sürücüye ışık donanımı (1.246 TL cezai işlem uygulanır.) 1 araç/sürücüye drift yapmak (140.000 TL cezai işlem uygulanır, sürücü belgesi 60 gün geri alınır, araç 60 gün trafikten men edilir.) 196 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek (1.246 TL cezai işlem uygulanır.) 557 araç/sürücüye cep telefonu kullanmak (5.000 TL cezai işlem uygulanır.) maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!