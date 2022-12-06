1 haftada 92 zehir taciri yakalandı

Kayseri'de narkotik polisleri tarafından 1 hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 92 zehir taciri yakalanarak işlem yapıldı.

PAYLAŞ
  • 06.12.2022 15:44
  • Güncelleme: 06.12.2022 16:03
1 haftada 92 zehir taciri yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de narkotik polisleri tarafından 1 hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 92 zehir taciri yakalanarak işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Ekipler tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde farklı noktalarda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 92 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise, 185 adet uyuşturucu hap, 565 gram uyuşturucu madde, 5 adet tabanca,, 2 adet tüfek ile 5 adet hassas terazi ele geçirildi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Minik öğrenciler itfaiyeyi çok sevdi

Minik öğrenciler itfaiyeyi çok sevdi

Karabörk, güven timlerini denetledi, esnafı ziyaret etti

Karabörk, güven timlerini denetledi, esnafı ziyaret etti

Zincidere Mesire Alanının ismi '100. Yıl' oldu

Zincidere Mesire Alanının ismi '100. Yıl' oldu

Durumundan şüphelenilen şahıstan uyuşturucu çıktı

Durumundan şüphelenilen şahıstan uyuşturucu çıktı

'Akıllı Şehir Buluşmaları' başlıyor

'Akıllı Şehir Buluşmaları' başlıyor

Selçuklu mimari üslûbu yeniden hayat buluyor

Selçuklu mimari üslûbu yeniden hayat buluyor

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar'a bağışladı

Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar’a bağışladı

4
ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

5
Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

6
Akciğer kanserinde asıl olan önlem

Akciğer kanserinde asıl olan önlem

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Oto Hırsızlık ekiplerinden Motosiklet ve Otomobil Denetimi

Oto Hırsızlık ekiplerinden Motosiklet ve Otomobil Denetimi

Kayseri İl Müftü Yardımcısı Yeşilhisar'da konferansa katıldı

Kayseri İl Müftü Yardımcısı Yeşilhisar’da konferansa katıldı

DAHA FAZLA
Zincidere mesire alanı ismi değişti

Zincidere mesire alanı ismi değişti

Kayserispor'da Arif ve Attamah sevinci

Kayserispor’da Arif ve Attamah sevinci

1 haftada 92 zehir taciri yakalandı

1 haftada 92 zehir taciri yakalandı

Vali Çiçek'ten Güven Timlerine başarı belgesi

Vali Çiçek'ten Güven Timlerine başarı belgesi

En ucuz ekmek Sivas'tan sonra Kayseri'de

En ucuz ekmek Sivas'tan sonra Kayseri'de