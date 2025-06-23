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1 haftalık operasyonda 334 şahıs yakalandı 139 kişi tutuklandı.

Kayseri'de asayiş ekipleri tarafından son bir haftada, il genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda, 334 şahıs yakalanırken, 139 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

1 haftalık operasyonda 334 şahıs yakalandı 139 kişi tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda; 10 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet kurusıkı tabanca, 197 adet fişek ele geçirildi.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 22 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 16 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 2 şahıs tutuklandı. 1 adet çalıntı motosiklet ile birlikte hırsızlık malı olan 204 bin lira değerindeki malzemeler ele geçirilirken tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Ayrıca toplam 386 yıl 11 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 165 şahıs, ifadeye yönelik aranması bulunan 114 şahıs, yoklama kaçağı ve bakaya olan 55 şahıs ile birlikte toplam 334 şahıs yakalanırken 139 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Haber Merkezi

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