1 Kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen şok uygulamalarda bir aracın içerisinden bin 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik gece saatlerinde şok uygulama yaptı. Durumundan şüphelendikleri bir aracı durduran ekipler, arama yaptı. Yapılan aramada aracın içerisine gizlenmiş bin 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyete götürüldü.