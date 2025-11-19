1 kilogram 500 gram narkotik maddenin şehre girişi engellendi

  • Haberler
Kayseri'de narkotik ekiplerince batı illerinden kente uyuşturucu madde nakleden ve ticaretini yapmayı planlayan şahısları yakalamaya yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde M.E. (30) ve S.Ü. (37) yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada 1 kilogram 500 gram narkotik madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu batı illerinden kente uyuşturucu madde nakleden ve ticaretini yapmayı planlayan şahısları yakalamaya yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde; M.E. (30) ve S.Ü. (39) yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda; Toplam 1 kilogram 500 gram narkotik madde ele geçirildi.

M.E. ve S.Ü. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek" suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

