1 kilogram narkotik maddenin piyasada sürülmesi engellendi

Kayseri'de polis ekiplerince kente uyuşturucu madde nakleden ve ticaretini yapan şahısları yakalamaya yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde T.Ç. (27), C.D. (31) VE A.C.Ü. (22) 1 kilogram narkotik madde ile yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu kente uyuşturucu madde nakleden ve ticaretini yapan şahısları yakalamaya yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde; T.Ç. (27), C.D (31) ve A.C.Ü. (22) yakalandı. 
Şüpheli şahısların araçlarında yapılan aramalarda toplam 1 kilogram narkotik madde ele geçirildi.

T.Ç., C.D. ve A.C.Ü "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek" suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

