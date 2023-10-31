1 kişinin öldüğü kavganın duruşması başladı

Kayseri'de bir kişinin silahla vurularak öldürüldüğü olayın sanıklarının yargılanmasına başlandı.

PAYLAŞ
  • 31.10.2023 09:26
  • Güncelleme: 31.10.2023 10:50
1 kişinin öldüğü kavganın duruşması başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de bir kişinin silahla vurularak öldürüldüğü olayın sanıklarının yargılanmasına başlandı.

Kayseri Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu yargılanan A.Ö., H.E., yakınları ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan A.Ö. ifadesinde ölen M.A’yı kendisinin vurmadığını ve işlemediği bir suçtan dolayı 1 yıla yakındır cezaevinde yattığını belirterek beraatini istedi. Diğer tutuklu sanık H.E. ise ölen M.A’nın bıçakla kendisine saldırdığını ve kendisini savunmak amacıyla yere ateş ettiğini ancak ölen M.A.’yı kendisinin öldürmediğini belirterek mahkeme heyetinden beraatini talep etti. Müştekilerden. O.A. ise ifadesinde; "Sanıklar H.E. ve A.Ö. babam M.A.’ya ve bana silahla ateş etti. Sonrasında babam M.A. vurulup düştükten sonra sanıklar arabaya binerek kaçtı" dedi. Mahkeme heyeti; sanıklar H.E. ve A.Ö.’nün tutukluluk halinin devamına karar verirken eksikliklerin giderilmesi ve dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

Edinilen bilgiye göre ilçe merkezinde meydana gelen olayda, A.Ö. ile O.A ve M.A. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö. yanında bulunan tabancayla M.A.’yı yaralarken, kavgada A.Ö., O.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi de tabancadan çıkan kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede M.A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Silahlı kavgada yaralanan 2 kişi çeşitli hastanelere kaldırılırken, A.Ö. tedavi edilmek üzere Kayseri Şehir Hastanesi’ne ambulansla sevk edildi. Hastanedeki tedavisi tamamlanan A.Ö. gözaltına alınırken, gerekli işlemlerin yapılması için Sarız’a götürüldü.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Eylül Ayında Kayseri'den 301 Milyon Dolarlık İhracat

Eylül Ayında Kayseri'den 301 Milyon Dolarlık İhracat

Başkan Yalçın'dan Eylül Ayı İhracat rakamları Değerlendirmesi

Başkan Yalçın'dan Eylül Ayı İhracat rakamları Değerlendirmesi

OSB Başkanı Yalçın: 'Firmalarımız tüm engellere rağmen güçlü adımlar atmaya devam etmiştir'

OSB Başkanı Yalçın: 'Firmalarımız tüm engellere rağmen güçlü adımlar atmaya devam etmiştir'

Prof. Dr. Can Küçük: 'Her 8 kadından biri meme kanseri oluyor'

Prof. Dr. Can Küçük: 'Her 8 kadından biri meme kanseri oluyor'

İSO İkinci 500 Listesinde 15 Kayseri Firması Yer Aldı

İSO İkinci 500 Listesinde 15 Kayseri Firması Yer Aldı

Sigaranın yol açtığı Buerger hastalığının 6 önemli belirtisi

Sigaranın yol açtığı Buerger hastalığının 6 önemli belirtisi

Çok Okunanlar
1
Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

2
Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

3
TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

4
Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

5
'Sanatcı veya Konserler Adına Aile Yok Ediliyor'

‘Sanatcı veya Konserler Adına Aile Yok Ediliyor’

6
İzzettin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde:' Uzun bir savaşa hazırız'

İzzettin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde:' Uzun bir savaşa hazırız'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çin, İsrail'i haritadan sildi

Çin, İsrail'i haritadan sildi

Minik ellerini 'Filistin' için semaya açtılar

Minik ellerini 'Filistin' için semaya açtılar

DAHA FAZLA
Başkan Büyükkılıç: 'Kayseri Büyükşehir tasarrufta hassas, yatırımda öncü belediye'

Başkan Büyükkılıç: 'Kayseri Büyükşehir tasarrufta hassas, yatırımda öncü belediye'

Hamas Türkiye Siyasi Şube Başkanı Nassar'dan Önemli Açıklamalar

Hamas Türkiye Siyasi Şube Başkanı Nassar'dan Önemli Açıklamalar

'İhracatımız ,16 azaldı'

'İhracatımız ,16 azaldı'

Çopuroğlu, bireysel silahlanmanın önlenmesi için meclise önerge verecek

Çopuroğlu, bireysel silahlanmanın önlenmesi için meclise önerge verecek

Hacı Mehmet Yıldırım Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli atılacak

Hacı Mehmet Yıldırım Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli atılacak