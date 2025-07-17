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  • '1 kutu enerji içeceği yaklaşık 4-5 fincan kahveye denk'

'1 kutu enerji içeceği yaklaşık 4-5 fincan kahveye denk'

Fazla enerji içeceği tüketiminin zararları hakkında konuşan Tekden Hastanesi Kardiyoloji Doktoru Doç. Dr. Bahadır Şarlı, '1 Kutu enerji içeceği yaklaşık 4-5 fincan kahveye denk gelmekte. Günde 4-5 adetten fazla tüketenler oluyor. Bu enerji içeceklerinin art arda bu kadar yüksek miktarda tüketilmesi kalp ritminin normal olmasını engelliyor, nabızda yükselmelere hatta ritim bozukluklarına bile sebep olabiliyor' dedi.

'1 kutu enerji içeceği yaklaşık 4-5 fincan kahveye denk'

Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Bahadır Şarlı, yüksek miktarlarda tüketilen enerji içeceklerinin kalp ritim bozukluğuna ve nabız yükselmelerine sebep olduğunu belirterek, "Enerji içeceklerinin içerisindeki kafein, kalp hızını arttıran tansiyonu yükselten özelliklere sahip. 1 Kutu enerji içeceği yaklaşık 4-5 fincan kahveye denk gelmekte. Günde 4-5 adetten fazla tüketenler oluyor. Bu enerji içeceklerinin art arda bu kadar yüksek miktarda tüketilmesi kalp ritminin normal olmasını engelliyor, nabızda yükselmelere hatta ritim bozukluklarına bile sebep olabiliyor. Eğer enerji içeceği tüketimi sonrasında çarpıntı tansiyon yükselmesi gibi şikayetler olduysa en yakın acil servise başvurup EKG, kan basıncı gibi tetkiklerin yapılması, bunları normale döndürecek işlemlerin, uygulamaların yapılması durumu geri çevirecektir. Enerji İçeceklerinin etkisi genellikle geçicidir, ilaçlarla da düzeltilebilir ama buna rağmen yine de dikkatli olup fazla miktarda tüketmemek gerekiyor" İfadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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