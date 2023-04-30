1 Mayıs Doğa Yürüyüşüne herkes davetli

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm Kayserilileri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da teşrifleriyle 1 Mayıs Pazartesi sabahı Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenecek doğa yürüyüşüne davet etti.

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  • 30.04.2023 16:36
  • Güncelleme: 30.04.2023 18:08
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1 Mayıs Doğa Yürüyüşüne herkes davetli
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm Kayserilileri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da teşrifleriyle 1 Mayıs Pazartesi sabahı Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenecek doğa yürüyüşüne davet etti.

Spordan kültür sanata hemen her alanda hizmetleriyle dikkat çeken Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yine anlamlı bir etkinliğe imza atıyor. Başkan Büyükkılıç, 1 Mayıs Pazartesi sabahı Ali Dağı’nda gerçekleşecek Doğa Yürüyüşü ile ilgili yaptığı açıklamada, tüm Kayserililerle hem spor yapacaklarını hem de birlik, beraberlik ve dayanışma örneği sergileyeceklerini ifade etti. Doğa Yürüyüşü’ne Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da katılacağını vurgulayan Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak etkinliklerimiz sürüyor. Sağlığı, sporu ve bunlarla birlikte şehrin turizmine sahip çıkmaya devam ediyoruz. Sağlıklı bir bedene sahip olmak için yine turizm değerimiz Ali Dağı’nda doğa yürüyüşünde bir araya geliyoruz” dedi. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından organize edilecek olan Doğa Yürüyüşü’nün Ali Dağı 360 Kafe önünden başlayacağını belirterek, “Katılımın ücretsiz olacağı, Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar’ın da teşrif edeceği Doğa Yürüyüşü programımız 1 Mayıs Pazartesi günü saat 8.00’de başlayacaktır. Etkinliğimize tüm halkımız davetlidir” diye konuştu.

1 Mayıs sabahı, saat 08.00’de başlayacak olan Doğa Yürüyüşü, 8,5 kilometrelik parkurda gerçekleşecek. Başlangıç ve bitiş noktası Ali Dağı 360 Kafe önü olarak belirlenirken, bitişte ikramlar ve çocuk oyun parkurları yer alacak.

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İHA

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