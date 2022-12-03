1 metrelik çift boylarını aşmayacak bir ev istiyor

Sivas'ta yaşayan 1 metrelik Öztürk çifti boylarını aşmayacak bir evde engelsiz bir hayat sürmek istiyor.

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  • 03.12.2022 09:34
  • Güncelleme: 03.12.2022 09:34
1 metrelik çift boylarını aşmayacak bir ev istiyor
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Sivas’ta yaşayan 1 metrelik Öztürk çifti boylarını aşmayacak bir evde engelsiz bir hayat sürmek istiyor.

İnternet üzerinde tanışarak geçtiğimiz Temmuz ayında Gümüşhane ve Sivas’ta düzenlenen düğün törenleriyle hayatlarını birleştiren 1 metre 8 santimetre boyundaki Ahat ve Emine Öztürk çifti, engelsiz bir evin hayalini kuruyor. Türkiye’nin en kısa çifti olan Öztürk çifti için, normal boylu insanlara göre tasarlanan her araç ve gereç adeta bir engel. Çift neredeyse her an günlük işlerini görebilmek için kimi zaman tabure ve sandalye kimi zaman ise bir çubuk kullanmak zorunda kalıyor. Öztürk çifti yaklaşık 4 aydır Ahad Öztürk’ün anne ve babasıyla birlikte aynı evde kalıyor. Çift içerisindeki eşyaların ve mimarisinin kendilerine engel çıkartmayacağı bir evin hayalini kuruyor.

Her şeye rağmen mutlular

24 yaşındaki Ahat Öztürk, kendisiyle aynı boydaki eşiyle mutlu olduklarını ancak boylarına uygun bir evin hayalini kurduklarını belirterek, “Biz sosyal medya üzerinden irtibata geçtik. Orada tanıştık. Evlenme kararı aldık. Bir iki senelik tanışmamız oldu. Ondan sonra dedik ki bir imza atalım artık, çok geç kalıyoruz. Evliliğimizde dördüncü ayımıza gireceğiz. Mutluyuz huzurluyuz. İster istemez bir takım sorunlar yaşıyoruz. Bizde isteriz kendi evimizin olmasını, rahat bir şekilde ulaşabileceğimiz eşyaların olmasını. Bazı yerde imkanları zorlayamıyorsun. İmkanın neye yetiyorsa ona çabalıyorsun. Burada da prizlerimiz yüksekte. Sadece lavabonun ışığının düğmesini aşağı indirebildik. Kendi imkanlarımız ile yaptık. Mesela çeşmeye uzanacağız uzanamıyoruz. Eşim mesela yemek yapacak sandalye ya da tabure kullanıyor. Onu kullanmak zorunda kalıyor ve ister istemez üzerinde hareket ediyorsun, düşme riski oluyor. Ayak burkma riski oluyor” dedi.

Taburesiz hiçbir iş yapamıyorlar

Emine Öztürk ise bulaşık yıkayabilmek için bile tabure kullanmak zorunda kaldıklarını belirtip, “Yemek yaparken mecbur tabure kullanmak zorunda kalıyorum. Işıkları açarken çubuk kullanmak zorunda kalıyorum. Telefonumuzu şarja bile taksak, en ufak bir şey de bile tabure gerekiyor. Bunun zorlukları var. Bunu en iyi biz ve bizim gibi insanlar anlıyor. Kayınvalidem yardımcı oluyor. Mutfakta olsun ışığı açarken çok yardımcı oluyor. Bazen inanın o çubuğu bile taşımak zor oluyor. Kendi boyumuza göre bir mutfağım olsa yada kendi yaşantımıza uygun bir priz olsa iyi olur. Şimdi görüyorum yeni evlerde bunlar mümkün. Ama şuan ki durduğumuz ev eski bir bina olduğu için bunu ayarlamak biraz zor. Kirada yaşadığımız için kendimize göre evi ayarlayamıyoruz. Kendi evimiz olsa kendimize göre ayarlayabiliriz. Ama ev kira olunca olmuyor. Yardım etmek isteyenler için Allah razı olsun derim” şeklinde konuştu.

İHA

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