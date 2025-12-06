- Haberler
- Gündem
- 1 milyar 179 milyon liralık uyuşturucu madde operasyonu: 394 kilogram metamfetamin ele geçirildi
1 milyar 179 milyon liralık uyuşturucu madde operasyonu: 394 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan çalışma neticesinde piyasa değeri 1 milyar 179 milyon lira olan, 394 kilogram metamfetamin ele geçirildiği ve yakalanan uyuşturucu maddenin imha edildiği duyuruldu. Bu kapsamda ele geçirilen uyuşturucu madde üzerinden kaçakçılık girişimi engellendi.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda bir TIR şüpheli olarak değerlendirildi. Yapılan kontrollerde ise aracın yasal yükünün arasına gizlenmiş halde 394 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan incelemelerde ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 1 milyar 179 milyon lira olduğu tespit edildi. Olay kapsamında ele geçirilen uyuşturucu madde imha edilerek kaçakçılık girişimi engellendi.