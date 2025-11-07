1 milyar 522 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplara yatırılacak

  • Haberler
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 1 milyar 522 milyon 360 bin 685 lira destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplara yatırılacağını duyurdu. 1 milyar 436 milyon 161 bin 869 lira Süt Desteği, 85 milyon 422 bin 116 lira Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği ve 776 bin 700 lira Hayvan Gen Kaynakları Desteği olmak üzere toplam 1 milyar 522 milyon 360 bin 685 lira destek ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başladığının müjdesini verdi.

Haber Merkezi

