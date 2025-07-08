1 milyar TL'lik siber vurgun: 66 şüpheli yakalandı

İçlerinde Kayseri’nin de bulunduğu 9 ilde Siber Suçlarla Mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son bir haftada hesaplarında toplam 1 milyar TL’lik işlem hacmi tespit edilen 66 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerden 27’si tutuklanırken 31 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini diğer şüphelilerle ilgili işlemler ise sürdüğünü bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada: “Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 1 haftada hesaplarında 1 milyar TL’lik işlem hacmi bulunan 66 şüpheliyi yakaladık, 27’si tutuklandı. 31’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. 9 il merkezli “Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık” suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlediğimiz operasyonlarımızda şüphelilerin; Yasa dışı bahis siteleri üzerinden sosyal medya platformlarında reklam yaparak haksız kazanç sağladıkları, araç satışı ilanları altında vatandaşlarımızı dolandırdıkları, mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek hesaplardan para çektikleri, “yatırım danışmanlığı ve faturalı hat yardımı” adı altında kimlik bilgisi ve şifre elde edip nitelikli hırsızlık yaptıkları, vatandaşlarımızı arayarak, isimlerinin terör soruşturmasına karıştığını söyleyip hesaplarından yüklü miktarda para transferi yaptırdıkları tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarımızca; İstanbul, Aydın, Yalova, Tunceli, Van, Antalya, Ankara, Afyonkarahisar ve Şanlıurfa merkezli Batman, Kayseri, Mersin, Aksaray, Bilecik, Adana, İzmir, Tunceli, Osmaniye ve Kocaeli olmak üzere toplam 19 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Hırsızlık ve Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı, Kahraman Jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.