1 milyon yavru sazan suya bırakıldı

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında 1 milyon yavru sazan balığı Yahyalı ilçesi Ağcaşar baraj gölüne bırakıldı.

1 milyon yavru sazan suya bırakıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ekiplerince 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında Yahyalı’da etkinlik gerçekleştirildi. Ağcaşar Baraj Gölünde gerçekleştirilen etkinliğe, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, müdürlük personeli ve ilçe sakinleri katıldı.

İç sularda balık popülasyonunun artırılması hedeflenen projede, 1 milyon yavru sazan balığı Ağcaşar Baraj Gölüne bırakıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, etkinliğin öneminden ve avcılık faaliyetleri konusunda bilgiler vererek hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Haber Merkezi

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