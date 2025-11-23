1.Uluslararası Şiir Şöleni düzenlendi

Melikgazi Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün destekleri ve KAYSADER iş birliği ile birçok şehir ve ülkeden şairlerin yer aldığı 1. Uluslararası Şiir Şöleni düzenledi.

Melikgazi Belediyesi olarak birçok alanda kültür sanat etkinlikleri düzenlediklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “1. Ulusal ve Uluslararası Şiir Şölenimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sezai Karakoç gibi, Necip Fazıl Kısakürek gibi şiirin üstatları var. Bazı insanlarda ise şairlik Allah'ın bir vergisi. Böyle güzel kabiliyeti bulunan şair kardeşlerimizin burada buluşması son derece önemli. Dolayısıyla Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün desteğiyle Kayseri Yazarlar Şairler ve Sanatçılar Derneği (KAYSADER) ile yaptığımız bu etkinlik önemli. Aramızda bilmediğimiz çok büyük değerler var. İşte bu değerleri bu programlarda az da olsa onurlandırmak bizim için kıymetli. Bu ilk program oldu ancak bundan sonra büyüyerek devam edecek. Uluslararası olduğu için Kayseri dışından birçok kardeşimiz var. Emeği geçen herkese ve derneğimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da "Bu güzel ve anlamlı şiir programımızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu programa ev sahipliği yapan Melikgazi Belediyemize, KAYSADER Dernek Başkanımız İsmail Bey'e ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Bugün burada güzel bir söz bayramı oldu. Gönülden kalemlere yansıyan güzel şiirleri dinledik. Şairlerimiz çok kıymetli işler yapıyor. Hayırlı olsun. Giderek büyüyen bir şölen olmasını diliyorum" diye konuştu.

Türk Halk Ozanı Aşık Seyrani'nin sözleri ile konuşmasına başlayan KAYSADER Başkanı İsmail Kaya da şunları söyledi: "Kayseri'de çıkarmış olduğumuz Cıngı Dergisi 16 yıldır yaşamına devam etmekte. Şiirin evrensel çatısı altında kültürleri ve dilleri buluşturan bu özel etkinlikte sizleri ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyuyoruz. Burada değerleri konuklarımızla şiirin büyülü atmosferini soluduk. Bu program ile amacımız coğrafyalar arasındaki mesafeleri kaldırmak, farklı kültürel mirasları karşılıklı olarak zenginleştirmektir. Şiir bazen cıngıdır, bazen yastır, bazen söyleyemediklerini söylemektir. Türküdür, şarkıdır. Şiir hepimizin ortak dilidir. Acımızı, sevincimizi ve insan olduğumuzu bize fısıldar. Bu buluşmayı mümkün kılan tüm şairlerimize, sanatçılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."