  • Haberler
  • Gündem
  • 1 yıl içinde 550 milyon fidan ve tohum toprakla buluşacak

1 yıl içinde 550 milyon fidan ve tohum toprakla buluşacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 yıl içinde 550 milyon fidan ve tohumun toprakla buluşturulmasının hedeflendiğini belirtti.

1 yıl içinde 550 milyon fidan ve tohum toprakla buluşacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yeşil Vatan Seferberliği Basın Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, “Bu seferberlikte 86 milyona görev düşüyor. Hem bireysel hem kurumsal olarak yapacağımız faaliyetlerle, bu seferberliği 1 yıl boyunca sürdüreceğiz. 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kırsal Mimarlık Mirası İçin Önemli Sempozyum Kayseri'de Gerçekleşecek
Kırsal Mimarlık Mirası İçin Önemli Sempozyum Kayseri'de Gerçekleşecek
Kayseri'de 2 Fetö'cü saklandıkları yerde yakalandı   
Kayseri'de 2 Fetö'cü saklandıkları yerde yakalandı   
Fetö'yle mücadele hız kesmiyor: 256 Şüpheli yakalandı
Fetö'yle mücadele hız kesmiyor: 256 Şüpheli yakalandı
Su taşkın kanalına düşen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Su taşkın kanalına düşen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Erciyes'e Konserli Fidan Desteği
Erciyes'e Konserli Fidan Desteği
Zirai dondan zarar gören üreticilere 210 milyon TL destek
Zirai dondan zarar gören üreticilere 210 milyon TL destek
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!