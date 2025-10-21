1 yıl içinde 550 milyon fidan ve tohum toprakla buluşacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 yıl içinde 550 milyon fidan ve tohumun toprakla buluşturulmasının hedeflendiğini belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yeşil Vatan Seferberliği Basın Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, “Bu seferberlikte 86 milyona görev düşüyor. Hem bireysel hem kurumsal olarak yapacağımız faaliyetlerle, bu seferberliği 1 yıl boyunca sürdüreceğiz. 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.