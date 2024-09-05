10 günde 20 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptılar

Kırşehir merkezli dört ilde yapılan siber operasyonunda 10 günde 20 milyonluk vurgun yapan çete çökertilirken, yakalanan 6 şahıs çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

10 günde 20 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptılar
Kayseri GündemEditör

Kırşehir merkezli dört ilde yapılan siber operasyonunda 10 günde 20 milyonluk vurgun yapan çete çökertilirken, yakalanan 6 şahıs çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri “Sahte ve çalıntı Telegram" hesapları üzerinden borç para isteme ve yatırım bahanesiyle insanları dolandıran şebeke üzerine inceleme başlattı. 10 günde 20 milyon TL’lik dolandırıcılık yapıkları tespit edilen 6 kişi Kırşehir merkezli başlatılan eş zamanlı operasyonlarda; Antalya, Eskişehir, Hatay ve Hakkari illerinde yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra emniyette ifadeleri alınan şüpheliler; M.M.Y., M.Z.B., Ö.F.Y., N.S.G., H.Y. ve D.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

Şüphelilerin dijital materyallerine el konulurken, yaşanan siber dolandırıcılık olayı ile ilgili operasyonların devam ettiği öğrenildi.

İHA
Kayseri Gündem

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