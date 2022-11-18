10 günde 477 muhtara ‘sorunlarla baş etme’ eğitimi verildi

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi birimi uzmanları, yürütülen eğitimlerde muhtarlarla buluşuyor. Büyükşehir Huzur Çınarı, mahalle muhtarlarının sahada karşılaştığı problemlere yönelik sağlıklı ve hızlı çözümler üretmelerine katkı sağlamak, kişisel gelişimlerine yön vermelerine destek olmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde tüm mahalle muhtarlarına eğitim veriyor.

KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzman kadrosu, Etkili ve Sağlıklı İletişim Yöntemleri, Sorun Çözme Becerileri ve Stres Yönetimi başlıkları altında eğitim programları gerçekleştiriyor. 8 Kasım 2022’de Yeşilhisar ilçesinde Başkan Memduh Büyükkılıç’ın katılımlarıyla başlayan eğitim programı, Yahyalı, Sarıoğlan, İncesu, Bünyan, Akkışla, Develi, Tomarza, Pınarbaşı ile devam etti. 10 günlük süre içerisinde 9 ilçede 447 mahalle muhtarına eğitim verildi.

Mahalle muhtarlarının yoğun ilgi gösterdiği eğitim programı, Özvatan, Felahiye, Sarız, Kocasinan, Melikgazi, Talas ve Hacılar ilçesi ile 30 Kasım 2022’ye kadar sürecek.