10 ilçe için elektrik kesinti uyarısı: 9 saat sürecek
KCETAŞ 28 Temmuz Pazartesi günü 10 ilçede 9 saat boyunca elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Kayseri’de elektrik dağıtımından sorumlu KCETAŞ, 28 Temmuz Pazartesi günü 10 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, altyapı ve bakım çalışmaları nedeniyle 10 ilçede elektrikler 9 saat boyunca kesik olacak.
Kesintiden etkilenecek ilçeler şunlar:
Kocasinan, Melikgazi, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Develi, Tomarza, İncesu, Sarız, Yeşilhisar ve Bünyan.