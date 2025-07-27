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10 ilçe için elektrik kesinti uyarısı: 9 saat sürecek

KCETAŞ 28 Temmuz Pazartesi günü 10 ilçede 9 saat boyunca elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

10 ilçe için elektrik kesinti uyarısı: 9 saat sürecek

Kayseri’de elektrik dağıtımından sorumlu KCETAŞ, 28 Temmuz Pazartesi günü 10 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, altyapı ve bakım çalışmaları nedeniyle 10 ilçede elektrikler 9 saat boyunca kesik olacak.

Kesintiden etkilenecek ilçeler şunlar:
Kocasinan, Melikgazi, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Develi, Tomarza, İncesu, Sarız, Yeşilhisar ve Bünyan.

Haber Merkezi

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