10 Kasım'daki şirk görüntüleri tepki çekti

10 Kasım anması adı altında yapılan faaliyetlerin bir nevi 'imam hatip' ve hükümet protestosuna dönüşecek şekilde 'altı oka tapınma' şeklinde tezahür etmesi bir kısım velileri ve sivil toplum kuruluşlarını rahatsız etti.

Geçtiğimiz yıl bir okulda, bu yıl da üç okulda birden pagan/şirk geleneklerini andıran programların düzenleniyor olmasıyla ilgili gazetemizi arayan birçok öğrenci veli duruma tepkilerini dile getirdi.

Konuyla ilgili rahatsızlıklarını dile getiren Kayseri Gönüllü Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş yaptığı açıklamada, 10 Kasım günü Atatürk'ü Anma ve anlama etkinlikleri ülkemizin büyük bir kısmında insan onur ve anlayışına yakışır programlarla icra edildiğini belirterek, ne yazık ki aklı hür vicdanı hür nesiller yetiştirmek amacıyla eğitime açılan bazı okullarımızda, Allah'tan başkasına tapma ve tapınmayı çağrıştıran okula öğrenci gönderen velilerimizi derinden yaralayıp, İsyan ettiren görüntü ve uygulamaların yapıldığına şahit olduk ifadeleri kullanıldı.



Bunlardan birinin de Kayseri Melikgazi ilçesi Eskişehir bağları bölgesindeki Müdürlüğünü Harun Apaydın'ın yaptığı Hunat Hatun İmam Hatip Orta Okulunda gerçekleştiğini hatırlatan Ahmet Taş, ölümlü insanı ölümsüzleştirmeye ve ona tapmayı çağrıştıran, bir siyasi partinin ilkelerini öne çıkaran anma etkinliğine veliler İsyan ettilerini vurguladı.



Ayrıca Ahmet Taş, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak, insan onuruna ve inanç değerlerimize hakaret olarak yorumlanacak bu programı yapan öğretmen, ona göz yuman idareciler hakkında derhal soruşturma açılması, hak ettikleri cezanın verilmesi için Kayseri il ve Melikgazi ilçe milli Eğitim Müdürlüklerini göreve davet ediyoruz şeklinde konuştu.