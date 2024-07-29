10 mahalleyi ilgilendiren yol hizmete açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 50 milyon TL yatırım maliyeti ile 27 bin ton sıcak asfalt kullanarak, Kocasinan ilçesi, Erkilet, Kemer, Emmiler ve Taşhan mahallelerinin yanı sıra, 10 mahalleyi yakından ilgilendiren yol yapım çalışmaları kapsamında planlanan yolların büyük bir bölümünün asfaltını ve yol çizgilerini de tamamlayarak, yolu hizmete açtı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yol platformu bozuk olan gerek trafik yoğunluğu gerekse de ağır tonajlı araçların geçmesi nedeniyle sık sık bozulan ve sürekli bakım, onarıma ihtiyaç duyan Kocasinan ilçesi Erkilet, Kemer, Emmiler ve Taşhan mahalleleri arasında önemli bir çalışmayı tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla, Erkilet bölgesindeki muhtar ve mahalle sakinlerinin talebi üzerine ekipler tarafından, Erkilet Hıdırellez Tepe-Kemer mahalle yolu 4,5 kilometrelik yol trimer ile sökülerek yol altyapısı güçlendirilirken, yol platformu genişletilmiş alt temel ve temel malzeme çekilip mevcut sanat yapıları genişletip, ardından sıcak asfalt çalışması yapıldı. Kemer Mahallesi girişinde yer alan bozukluklar trimer ile sökülerek sıcak asfalt dökülürken, Çevril mahalle yolu kavşağı olan Taşhan mahalle yolu 3,5 kilometrelik sıcak asfalt çalışması yapan ekipler, Kemer mahalle yolu bağlantısı olan Emmiler mahalle yolu 5,6 kilometre yolun genişletme çalışmaları ve dolgu ile alt temel malzeme serilme çalışmalarını da tamamlayıp, sıcak asfalta hazır hale getirdi. Program dahilinde hızlıca asfalt tamamlanarak, yaklaşık 13,6 kilometrelik grup yolda toplam 27 bin ton (Bitümlü Sıcak Karışım) sıcak asfalt kullanılması öngörülmüştü. Yol çizgileri de çekilerek hizmete açılan bu projede, yol genişletme, güçlendirme, sıcak asfalt (Bitümlü Sıcak Karışım) ve sanat yapıları için 51 milyon 157 bin TL harcandı. Erkilet, Emmiler, Dadağı, Kemer, Taşhan, Ebiç, Mahzemin, Yamula, Boğazlıyan ve Ankara’ya doğru giden bu ana arter, 10 bölgenin ulaşımda hem konforunu hem de güvenini arttıracak.

Mahalle muhtarları ve bölge sakinleri, yapılan bu çalışmadan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerine hem teşekkür hem de dua etti.