10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

 Kayseri'de henüz bilinmeyen bir sebeple apartmanın 10'uncu katından düşen 47 yaşındaki Songül Üner hayatını kaybetti. 

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  • 02.09.2023 22:46
  • Güncelleme: 02.09.2023 22:46
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Olay, Melikgazi İlçesine bağlı Esentepe Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 47 yaşındaki Songül Üner henüz bilinmeyen bir sebeple apartmanın 10’uncu katından düşerek yaşamını yitirdi. 

Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. 
Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz kadının cansız bedenini hastane morguna kaldırırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

1ha

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