10 yaşındaki Ali, kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti
Kayseri'de, bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 10 yaşındaki Ali Demirok, hayatını kaybetti.
Kocasinan ilçesi Osman Zeki Yücesan İlkokulu'nda öğrenim gören Ali Demirok, bir süre önce kalp rahatsızlığı için İstanbul’da bulunan bir hastaneye gitti. Tedavi altına alınan Demirok, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurarılamadı. Demirok’un cenazesi ailesine teslim edilmesinin ardından Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesine getirildi. Palas Mahallesinde kılınan cenaze namazına, Demirok’un yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Demirok, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.